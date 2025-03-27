Haberler Yaşam Haberleri CHP’li vekil Turan Taşkın Özer’e soruşturma başlatıldı
Giriş Tarihi: 27.3.2025 07:58

CHP’li vekil Turan Taşkın Özer’e soruşturma başlatıldı

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında "sahte tanık" arandığına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
CHP’li vekil Turan Taşkın Özer’e soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı gibi paylaşım asılsız paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarında soruşturma başlatıldı.

SKANDAL PAYLAŞIMI

Milletvekili Turan Taşkın Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadın mahkumların savcılık tarafından çocuklarıyla tehdit edilerek yalan tanıklık yapmaya zorlandığını iftirasında bulundu.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINA DAHİL EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında CHP Milletvekili Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer'in dosyaları ayrılarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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CHP’li vekil Turan Taşkın Özer’e soruşturma başlatıldı
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