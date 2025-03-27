CHP’li vekil Turan Taşkın Özer’e soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı gibi paylaşım asılsız paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarında soruşturma başlatıldı.

SKANDAL PAYLAŞIMI



Milletvekili Turan Taşkın Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadın mahkumların savcılık tarafından çocuklarıyla tehdit edilerek yalan tanıklık yapmaya zorlandığını iftirasında bulundu.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINA DAHİL EDİLMİŞTİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında CHP Milletvekili Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer'in dosyaları ayrılarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.