Haberler Yaşam Haberleri CHP'liler ile Yeni Partililer birbirine girdi
Giriş Tarihi: 1.11.2026

CHP'liler ile Yeni Partililer birbirine girdi

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
CHP’liler ile Yeni Partililer birbirine girdi
  • ABONE OL
Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 6. Sivas Kültür Günleri'nde gerginlik yaşandı. İddiaya göre Sivas Konfederasyonu (SİVKON) Başkanı Metin Yarım'ın kürsüde yaptığı konuşmasında CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in ismini anmayıp YENİ Parti İl Başkanı Özgür Çelik'e övgülerde bulunması, alandaki katılımcıların tepkisine yol açtı. Alanda bulunanların arasında başlayan gerginlik aniden sözlü kavgaya dönüştü. Yaşanan olayların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel ve çok sayıda kişinin etkinlik alanından ayrıldığı öğrenildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'liler ile Yeni Partililer birbirine girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA