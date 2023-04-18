Christian Bale Filmleri - IMDB Puanı Yüksek, En Çok İzlenen Christian Bale’in En İyi Filmleri

Christian Bale filmleri, ünlü İngiliz sinema oyuncusunun başarıyla oynadığı ve çok beğenilen filler arasında yer almaktadır. Christian Bale'in en iyi filmleri, onun çok yönlülüğü ve metot oyunculuğu ile bilinen filmleridir. Makinist, Amerikan Sapığı filmleri ve Batman serilerinde başrol oynayan Bale, bu filmlerde büyük bir başarı göstermiştir. Bu nedenle en çok izlenen Christian Bale filmleri, oyuncunun sergilediği yeteneği kapsamında IMDB puanı en yüksek olan filmlerdir diyebiliriz.

Christian Bale Filmleri

Asıl ismi ile Christian Charles Philip Bale, İngiliz sinema oyuncusudur. Oyunculuk hayatı boyunca sinemada yer aldığı filmlerle hafızalarda kalan bir oyuncudur. Birden fazla filmde yer alan Bale oyunculuktaki çok yönlülüğü, metot oyunculuğu ile dikkat çeker.

Sinemadaki kariyerine ilk olarak Steven Spielberg'in yönettiği Güneşin İmparatorluğu filmiyle başlar. Daha sonraki farklı film projelerinde yıldızı giderek parlamaya başlamıştır.

IMDB Puanı Yüksek ve En Çok İzlenen Christian Bale'in En İyi Filmleri

Christian Bale, İngiliz asıllı Amerikalı oyuncudur. Sinemaya çıkışından bu yana birçok filmde yer alan Bale, birden fazla filmin IMDB puanlarının yükselmesine katkısı büyüktür. Christian Bale'in yer aldığı filmlerde en çok izlenenler ve IMDB puanı yüksek olanlara sırasıyla bakalım.

Batman Başlıyor, IMDB 8,2

Ailesi öldürülen küçük Bruce Wayne, üzülerek Gotham şehrini ter eder. Dünyanın farklı yerlerinde yaşamaya başlayan Bruce Wayne, Ra's Al Ghul ile tanışır. Onun yol göstericiliğinde eğitim almaya başlayan Bruca Wayne,Ras Al Ghul ile aynı fikirde olmayınca onların yanından dramatik bir şekilde ayrılır. Burada öğrendikleri ile Gotham'a yeniden dönen Bruce Wayne babasının şirketinin başına geçip Gotham'daki kötülükleri düzeltmek için yola koyulur. Bu film Cristophoner Nolan'ın Batman üçlemesindeki ilk filmidir.

Kara Şövalye, IMDB 9,10

İlk filmin sonarına küçük bir ayrıntı le seyirciye tanıtılan Joker bu seride başı çekmektedir.bu seride, halk için büyük bir tehdit haline gelen Joker'in ortaya çıkması ile kaosa dönen Gotham Sokakları'nın yeniden kurtarıcılığını üstlenen Batman'in hiköyküsünü yeniden izliyoruz. Batman, Teğmen Gordon ve Savcı Harvey Dent ile bir araya gelerek Gotham Sokakları'nda bu işi bitirmiş olsalar da ansızın ortaya çıkan Joker, işleri fena halde bozmaya başlar. Jokerin kıvrak zekâsı ile işler daha da zorlaşır. Batman burada yeniden kurtarıcılığa başlarken kendi varlığının bulduğu anlamı da sorgulamaya başlar. Suç kavramından uzak bir yer düşünülebilir mi?

Kara Şövalye Yükseliyor, IMDB 8,4

Bir terörist lider olan Bane'nin yaptığı gizli planları durdurmaya bu sefer ne Bruce Wayne'nin ne de Batman'in gücü yetmeye başlar. Bu filmde yardımcı olarak ortaya çıkan Kedikadın Selina Kyle'ı da kendi safına çeken Bane, Gotham kentini ve halkını ciddi bir tehditle karşı karşıya bırakır. Ne yerel kuvvetler ne de kahraman polis Jim Gordon ve de ne de ordu olacakların önüne geçemez. Burada Batman ilk kez kendisinden daha güçlü bir rakibe karşı mücadele verecektir.

Güneş İmparatorluğu, IMDB 7,7

Küçük bir çocuk olan Jim Graham, ailesiyle birlikte Şanghay'da iyi koşullarda bir yaşam sürmektedir. Fakat İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği işgalle Şangay da Japonya tarafından işgal edilir. İşgal sonucu değişen bütün hayatlar gibi, Jim ve ailesi için de her şey altüst olmaya başlar. Bu film, Christian Bale'in beyaz perdede yer aldığı ilk filmdir.

Makinist, IMDB 7,7

Bir yıldır uykusuzluk hastalığı ile cebelleşen Trevor, bir fabrikada işçi olarak çalışmaktadır. Dinlenememekten ötürü vücudu bitik bir hale gelmiştir. İşi çok dikkat gerektiren bir iştir ve en ufak bir hata korkunç sonuçlara neden olabilir. Hastalığın getirdiği nedenle Trevor ise her şeye çok zor yoğunlaşmaktadır. Kendisine notlar yazıp bir yandan da azalan kilosunu not ederek dairesine asar. Hayatındaki fahişe kadınlarla da duygusal bir bağ kuran Treyor diğer iş arkadaşları arasında azalan kilosundan dolayı güveniz durmaktadır.