Christina O Bodrum’a demir attı

Kanada savaş gemisi Aristo Onassis tarafından Winston Churchill ve Marilyn Monroe gibi ikonlara ev sahipliği yapan yüzen bir saraya dönüştürüldü. Tarihin yaşayan bir parçası olan efsanevi superyacht Christina O Muğla Bodrum'a demir attı.

YILLAR İÇİNDE YÜZEN SARAYA DÖNÜŞTÜ

Kanada donanması için 1943 yılında Stormont fırkateyn olarak inşa edilen ve 2. Dünya Savaşı'nda müttefik kuvvetlere savaş malzemesi taşıyan konvoylara eskortluk yapan gemi, ünlü iş insanı Aristotle Onassis tarafından 340 bin dolara satın alındıktan sonra 4 milyon dolar harcanarak modernleştirimiş, adını da armatörün kızı Christina'dan alarak Christina O olmuştu.

Christina Onassis yatı, babası ölünce 1978 yılında Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın kullanması için Yunan hükümetine bağışlamıştı. Yunan hükümeti yatın adını Argo olarak değiştirmişti. 1998 yılında Onassis'in arkadaşlarından Yunanlı armatör John Papanikoliu, Yunanistan devletinden yatı geriye satın alarak 50 milyon dolar harcadı ve adını Christina O olarak yeniden değiştirip, Christina Oassis'in onuruna tescil ettirdi. Yat halen mavi yolculukta kullanılıyor.