Çiftalan Plajı’na ücretsiz ulaşım

Eyüpsultan Belediyesi'nin hazırlıklarını tamamladığı Çiftalan Plajı sezonu açtı. 0-9 yaş, 65 yaş üzeri, şehit aileleri, gazi ve engelli vatandaşlara ücretsiz olan plaja giriş ücretleri öğrenciler için 30 TL, yetişkinler için 60 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar ücretsiz olarak şezlong ve şemsiyelerden yararlanabilecek. 0-9 yaş, 65 yaş üzeri, şehit aileleri, gazi ve engelli vatandaşlara girişler ücretsiz olurken, plaja giriş ücretleri öğrenciler için 30 TL, yetişkinler için ise 60 TL olarak belirlendi. Plaja gitmek isteyen vatandaşlar için her gün ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.