Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? 2022 e-Devlet ile Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru ekranı

Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin açıklaması doğrultusunda 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla başladı. Akabinde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru şartları ve gerekli evraklar listesi, gündemdeki yerini aldı. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak olup başvuruda bulunmak isteyenlerin gerekli belgeleri sağlamaları gerekecek. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Çiftçi Kayıt Belgesi nasıl alınır? İşte, e-Devlet ile Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru ekranı ve gerekli belgeler!
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Üreticilerimiz, desteklemeler için tüm başvuruları, bizzat başvurarak değil; e-Devlet üzerinden zahmetsizce yapabilecek. 2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin yer aldığı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuruların, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilerek üreticimize emek ve zaman tasarrufu sağlayacak sistemi, bugün gece yarısı 00.00'dan itibaren hizmete açıyoruz" dedi.
Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları,1 Ekim 2022 saat 00.00 itibarıyla e-Devlet adresi ÇKS başvuru sayfası üzerinden yapılabilecek. Buna göre, gerekli belge ve evraklarını hazırlayan üreticilerin herhangi bir kuruma gitmesine gerek kalmayacak.
ÇKS başvurularının e-Devlet üzerinden nasıl yapılacağını anlatan Bakan Kirişci, şunları kaydetti:
"Hizmeti kullanabilmek için çiftçi, e-Devlet Kapısı'na kendi kimlik bilgileri ve şifresi ile giriş yapar. Hizmeti kullanmak için arama kısmına 'ÇKS' yazar. ÇKS Kayıt Yenileme Başvurusu hizmetini seçer.
Açılan ekranda çiftçi, ilk başvurusunu yapmak için 'Yeni Başvuru' butonuna tıklar. Aydınlatma metnini okur ve aşağıda bulunan 'Onaylıyorum' kutusunu işaretleyip 'Devam Et' butonuna tıklar.
Açılan sayfada çiftçinin ÇKS sistemindeki kayıtlı bilgileri görüntülenir ve iletişim bilgilerini kontrol eder. İhtiyaç halinde bu ekrandan günceller.
Çiftçi kayıtlı arazilerini görüntüler ve gerekirse ürün bilgilerini 'Ürün Bilgisi Değiştir' butonunu kullanarak günceller. Son ekranda başvuruya ait tüm bilgileri görüntüler.
Başvurusuna ait 'İlk Destek Ödemesi'nden mahsup edilecek başvuru ücretini görüntüleyerek onaylar ve başvuruyu tamamlar. Tamamlanan başvuruları görüntülemek için 'Başvuru Listesi' butonuna tıklar. Başvuruların listelendiği ekranda çiftçi, 'Başvuru Durumu' sütununda başvurusunun durumunu görüntüler.
Tamamlanan başvurular il, ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin değerlendirilmesi aşamasına geçer."
ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
1 adet kimlik fotokopisi
Nüfus müdürlüklerinden temin edilmiş nüfus kayıt örneği
En fazla altı ay öncesine ait bir adet vesikalık fotoğraf
Sigortası aktifse veya emekliyse sigorta numarası
Çiftçi kütük belgesi (ilgili ziraat odasından temin edilmesi ve muhtar tarafından onaylanması gerekmektedir)
İmza sirkülerinin, yetki belgesinin ve vergi levhasının fotokopisi
Tapu kayıt örneği veya tapu fotokopileri (ilçe tapu müdürlükleri tarafından onaylanması gerekmektedir).
Tarımsal arazinin içinde bulunduğu il ya da ilçedeki ziraat odaları tarafından verilen çiftçilik belgesini alabilmek için ilk olarak çiftçi adayları, e-Devlet web sitesi aracılığı ile veya internet üzerinden 'çiftçi kayıt formu' kelimeleri ile arama yaparak forma ulaşabilirler.
Formun çıktısını alarak doldurduktan sonra Tarım İl Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapan çiftçilerin başvuruları, yönetim kurulu tarafından detaylı bir incelemeye alınmaktadır.
İnceleme akabinde görüşler pozitif ise adayların kayıtları aktif hale getirilmekte ve çiftçilik belgeleri kendilerine teslim edilmektedir. Bu noktada kayıt türleri üçe ayrılmaktadır:
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır. ÇKS, tarımsal desteklemelerin izlenebilir, denetlenebilir, raporlanabilir ve sorgulanabilirliğinin sağlanmasını; doğru ve sağlıklı değerlendirilmelerin yapılabilmesi için çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemidir.