Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? 2022 e-Devlet ile Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru ekranı

Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin açıklaması doğrultusunda 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla başladı. Akabinde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru şartları ve gerekli evraklar listesi, gündemdeki yerini aldı. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak olup başvuruda bulunmak isteyenlerin gerekli belgeleri sağlamaları gerekecek. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Çiftçi Kayıt Belgesi nasıl alınır? İşte, e-Devlet ile Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru ekranı ve gerekli belgeler!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Üreticilerimiz, desteklemeler için tüm başvuruları, bizzat başvurarak değil; e-Devlet üzerinden zahmetsizce yapabilecek. 2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin yer aldığı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuruların, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilerek üreticimize emek ve zaman tasarrufu sağlayacak sistemi, bugün gece yarısı 00.00'dan itibaren hizmete açıyoruz" dedi.