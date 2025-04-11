Çifte cinayetin ardından çete husumeti çıktı: Husumetli grup sanıp odayı basmışlar! Talimat yurt dışından gelmiş

Olay, Şişli Kuştepe Mahallesi'nde Yavru Kuş Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. S.Y. G.K., ve D.K. polisi arayarak arkadaşlarının evde vurulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, girdikleri dairenin salonunda biri kadın 2 kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Ekipler içeride Gültekin Gezer (23) ile hamile olan Kader Küçük Coşkun'un silahla vurulmuş olduğunu gördü. Gezer ve Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde genç adamın vücuduna 8 kurşun isabet ettiği öğrenilirken Kader Küçükcoşkun'un ise sırtından vurulduğu belirlendi. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler A.S, B.Z., A.Y. ve S.M. sorguya alınırken, bu kişilerin verdiği ifadelerinin ardından yakalanan yaşı küçük iki şüpheliyle birlikte gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.