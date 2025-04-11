Çifte cinayetin ardından çete husumeti çıktı: Husumetli grup sanıp odayı basmışlar! Talimat yurt dışından gelmiş

Olay, Şişli Kuştepe Mahallesi'nde Yavru Kuş Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. S.Y. G.K., ve D.K. polisi arayarak arkadaşlarının evde vurulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, girdikleri dairenin salonunda biri kadın 2 kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Ekipler içeride Gültekin Gezer (23) ile hamile olan Kader Küçük Coşkun'un silahla vurulmuş olduğunu gördü. Gezer ve Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde genç adamın vücuduna 8 kurşun isabet ettiği öğrenilirken Kader Küçükcoşkun'un ise sırtından vurulduğu belirlendi. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler A.S, B.Z., A.Y. ve S.M. sorguya alınırken, bu kişilerin verdiği ifadelerinin ardından yakalanan yaşı küçük iki şüpheliyle birlikte gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.
KARŞI ÇETE ÜYESİ SANMIŞ
Polis soruşturmasına göre Cinayetin, saldırganların baskın yaptıkları dairedekileri rakip suç çetesi üyesi sandıkları için meydana geldiği belirlendi. Yapılan çalışmalarda yakalanan şüphelilerin 20 gündür kaldıkları apart otele yeni gelen mağdurları, otel görevlisiyle yaptıkları bir konuşmadan rakip çete üyesi olarak teşhis ettikleri belirtildi.
Kader Küçükcoşkun
TALİMAT YURT DIŞINDAN GELMİŞ
Bunun üzerine yurt dışından bir numarayı arayan şüphelilerin aldıkları talimat gereği saldırıyı yapmaya karar verdikleri belirtildi. Saldırı sırasında kendilerini kargo görevlisi sanarak kapıyı açan Gültekin Gezer'e kurşun yağdıran şüphelilerin bu sırada Kader Küçükçoşkun'u yanlışlıkla vurdukları öğrenildi.
YANLIŞ ADAMI ÖLDÜRDÜLER
Olay sırasında içeride 5 kişinin olduğu belirlenirken, şüphelilerin asıl hedefinde olan Samet adlı kişinin ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Polisin yaptığı çalışmada hedef alınan dairede kalan kişilerin herhangi bir suç örgütüyle bağlantılarının tespit edilmediğini belirttiler.