Çifte operasyonla ele geçirdiler… Piyasa değeri altı milyon 750 bin lira…

"Tütün ve Akaryakıt Kaçakçılığı" operasyonunu İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Sekiz kişilik bir şebeke çökertildi. Şebeke üyelerinin yüklü miktarda sigara tütünlerini Bağcılar İlçesi'nde bulunan bir ticaret merkezine TIR vasıtasıyla ulaştırdıktan sonra burada dağıtımını yaparak satışını gerçekleştirilecekleri saptandı. TIR'ın plakası tespit edildi ve Drone ile havadan fiziki takip yapıldı. Araç söz konusu ticaret merkezinin girişinde durduruldu. Piyasa değeri yaklaşık altı milyon lira olan kaçak sigara tütünü ele geçirildi. Drone ile fiziki takip yazılırken bir başka TIR ile kaçak akaryakıt taşındığı tespit edildi. Söz konusu TIR'da piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan 18.000 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.