Haberler Yaşam Haberleri Çiftehan Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Niğde Çiftehan Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?
Giriş Tarihi: 17.10.2023 13:51 Son Güncelleme: 17.10.2023 13:53

Çiftehan Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Niğde Çiftehan Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Çiftehan Kaplıcaları sağlık turizmi açısından çok ziyaretçi alan yerler içerisindedir. Hem yakın hem de uzak illerden ziyaretçilere açık olan kaplıcalar ulaşım açısından da kolay bir konumdadır. Çiftehan Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir sorusuna yanıt arayan kullanıcılar özel araçlarını ya da toplu taşıma araçlarını tercih edebilirler. Gitmeden önce Niğde Çiftehan Termal Kaplıcaları suyu kaç derece, neye iyi gelir sorularının yanıtları da bilinmelidir.

Çiftehan Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Niğde Çiftehan Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Çiftehan Kaplıcaları geçmişten günümüze çeşitli hastalıklara şifa olarak görülmüştür. Birçok ilden ziyaretçisi olan kaplıcalar farklı hastalıkların tedavisinde önemli bir destekçi olarak görülmektedir. Bununla birlikte suyunun sıcaklığı iyi geldiği hastalıklar günümüzde kişiler tarafından en çok araştırılan detaylar arasında yer alır. Ziyaret etmek isteyen kişiler için mutlaka Çiftehan Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir sorularını yanıtladık.

Çiftehan Kaplıcaları Nerede ve Nasıl Gidilir?

Kaplıcalar hem eski dönemlerde hem de günümüzde önemli sağlık ve şifa merkezleri arasında yer alır. Birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen ve çok ziyaret edilen bu kaplıcalardan birisi de Çiftehan Kaplıcalarıdır. Yakın ve uzak illerden farklı yaş grupları tarafından ilgi gösterilen kaplıcalar oldukça sıcak suları ile çeşitli hastalıkların tedavisine destek vermektedir.

Çiftehan Kaplıcaları Niğde'ye yaklaşık olarak 75 km uzaklıkta yer almaktadır. Ulukışla- Adana yolu üzerinde bulunan Çiftehan Kaplıcası Çiftehan Kasabasına bağlıdır. Ulaşım için şahsi araç ya da merkezden gelen servisler tercih edilebilir.

Niğde Çiftehan Kaplıcaları Neye İyi Gelir?

Niğde Çiftehan kaplıcaları birçok hastalığın tedavisinde oldukça önemli faydaları ile öne çıkar. Onlarca yıldır şifa dağıtan kaplıcalar Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi almaktadır. 15- 21 gün arasında konaklayan ziyaretçiler şu faydaları için kaplıcaları ziyaret etmektedir:

  • Romatizma hastalığının tedavisi
  • Cilt problemleri
  • Böbrek ve idrar yolları rahatsızlıkları
  • Bel fıtığı problemi
  • Çeşitli bedensel ağrılar
  • Kadın hastalıkları
  • Hücrelerin yenilenmesi

Gibi faydaları olduğundan geniş ziyaretçi kitlesine sahiptir. Suyunun içerisinde bulunan minerallerin çeşitli hastalıklara iyi geldiği de yıllardır bilinen konular arasında yer alır.

Niğde Çiftehan Kaplıcalarının Suyu Kaç Derece?

Kaplıcaların suyu hem çelikli hem de kükürtlü olarak bilinen iki kaynaktan beslenmektedir. Bunun yanında sülfat, kalsiyum, sodyum ve klorür yönünden de son derece zengin bir sudur. Banyo ve içme kürleri için son derece elverişli olan su doğal bir kaynak olarak öne çıkar. Suyunun sıcaklığı ise 45- 55 derece arasındadır. Yüksek sıcaklıkta olmasına rağmen şifa bulmak isteyen ziyaretçiler bu suya girebilmek için yoğun çaba göstermektedir.

EN ÇOK OKUNANLAR

"Benekli Ayhan" ismiyle biliniyordu! Fenomen Ayhan Koç Isparta'da feci şekilde dövüldü
SON DAKİKA | Kassam Tugayları duyurdu: Elimizde yabancı esirler var, onları serbest bırakacağız
Türkiye çözümün garantörü olmaya hazır! Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail iki devletli çözüme zorlanmalı
BBC spikerinden kara propaganda itirafı: Halkı kandırdıklarını kabul ettiler! İşte Batı medyasının ikiyüzlülüğünün kanıtı
Sevgili dostum Uğur Dündar
Brüksel'de silahlı saldırgan 2 kişiyi öldürdü! Belçika-İsveç maçı yarıda kaldı
Kolombiya, İsrail Büyükelçisini kovdu: Utanç verici özür dileyin gidin! Filistin’e desteği hazmedememişti
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
Kontrollerimi Türkiye’de yaptırıyorum
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Çiftehan Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Niğde Çiftehan Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA