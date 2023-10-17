Çiftehan Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Niğde Çiftehan Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Çiftehan Kaplıcaları geçmişten günümüze çeşitli hastalıklara şifa olarak görülmüştür. Birçok ilden ziyaretçisi olan kaplıcalar farklı hastalıkların tedavisinde önemli bir destekçi olarak görülmektedir. Bununla birlikte suyunun sıcaklığı iyi geldiği hastalıklar günümüzde kişiler tarafından en çok araştırılan detaylar arasında yer alır. Ziyaret etmek isteyen kişiler için mutlaka Çiftehan Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir sorularını yanıtladık.

Çiftehan Kaplıcaları Nerede ve Nasıl Gidilir?

Kaplıcalar hem eski dönemlerde hem de günümüzde önemli sağlık ve şifa merkezleri arasında yer alır. Birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen ve çok ziyaret edilen bu kaplıcalardan birisi de Çiftehan Kaplıcalarıdır. Yakın ve uzak illerden farklı yaş grupları tarafından ilgi gösterilen kaplıcalar oldukça sıcak suları ile çeşitli hastalıkların tedavisine destek vermektedir.

Çiftehan Kaplıcaları Niğde'ye yaklaşık olarak 75 km uzaklıkta yer almaktadır. Ulukışla- Adana yolu üzerinde bulunan Çiftehan Kaplıcası Çiftehan Kasabasına bağlıdır. Ulaşım için şahsi araç ya da merkezden gelen servisler tercih edilebilir.

Niğde Çiftehan Kaplıcaları Neye İyi Gelir?

Niğde Çiftehan kaplıcaları birçok hastalığın tedavisinde oldukça önemli faydaları ile öne çıkar. Onlarca yıldır şifa dağıtan kaplıcalar Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi almaktadır. 15- 21 gün arasında konaklayan ziyaretçiler şu faydaları için kaplıcaları ziyaret etmektedir:

Romatizma hastalığının tedavisi

Cilt problemleri

Böbrek ve idrar yolları rahatsızlıkları

Bel fıtığı problemi

Çeşitli bedensel ağrılar

Kadın hastalıkları

Hücrelerin yenilenmesi

Gibi faydaları olduğundan geniş ziyaretçi kitlesine sahiptir. Suyunun içerisinde bulunan minerallerin çeşitli hastalıklara iyi geldiği de yıllardır bilinen konular arasında yer alır.

Niğde Çiftehan Kaplıcalarının Suyu Kaç Derece?

Kaplıcaların suyu hem çelikli hem de kükürtlü olarak bilinen iki kaynaktan beslenmektedir. Bunun yanında sülfat, kalsiyum, sodyum ve klorür yönünden de son derece zengin bir sudur. Banyo ve içme kürleri için son derece elverişli olan su doğal bir kaynak olarak öne çıkar. Suyunun sıcaklığı ise 45- 55 derece arasındadır. Yüksek sıcaklıkta olmasına rağmen şifa bulmak isteyen ziyaretçiler bu suya girebilmek için yoğun çaba göstermektedir.