Çiftlik gibi okul bahçesi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarören Mimarsinan Fen Lisesi'nin bahçesi, 'Kendine yeten okul projesi' kapsamında adeta çiftliğe dönüştü. Öğrenciler el becerilerinin artması amacıyla gönüllü olarak üretime dahil ediliyor. Pazarören Köy Enstitüsü olarak kurulan ve şu anda Mimarsinan Fen Lisesi olarak yatılı eğitim vermeye devam eden okulun yerleşkesi, arı kovanlarından tavuklara, lavantalardan adaçayı gibi birçok ürüne ev sahipliği yapıyor.

ADA ÇAYI ÜRETİYORUZ

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Pazarören Mimarsinan Fen Lisesi'nin Müdürü Hayrettin Acet, 290 öğrencinin bulunduğu okulun 19 dönümlük arazisine ceviz, domates, lavanta, ada çayı ve yeşil fasulye ektiklerini ve hasadı da öğretmen ve öğrencilerin birlikte yaptığını söyledi. Lavantaları toz haline getirip keselere koyduklarını ifade eden Müdür Hayrettin Acet, "Okul bahçemizden hasat ettiğimiz lavanta tozlarını öğrencilerimizle birlikte oturup lavanta kesesi yapıyoruz.

Bu sayede öğrencilerimizin hem el becerileri gelişiyor hem de üretim hazzını tadıyorlar. Bu lavanta keselerimizi yatılı öğrencilerimizin kıyafet dolaplarına koyuyoruz. Böylelikle güvelenmenin önüne geçiyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan bu lavanta keselerinin tasarım tescilini de yaptırdık. Bunun dışında ada çayı kesesi de üretip bunları da yine öğrencilerimizle birlikte tüketiyoruz" dedi. Büyük bir yerleşkesi olan Pazarören Mimarsinan Fen Lisesi'nde ceviz, bal, domates ve yumurta da üretiliyor. Okul bahçesinde üretilen yumurta, ceviz, bal ve domates salçaları, yurdun dört bir yanından gelerek okulun pansiyonunda kalan öğrenciler tarafından tüketiliyor. İhtiyaç fazlası ürünler ise satılarak okul aile birliğine gelir elde ediliyor. Öğrencileriyle birlikte üretip birlikte tükettiklerini belirten müdür Hayrettin Acet, "Bu şekilde hem tasarruf sağlıyoruz hem de eğitim içerisinde üretim faaliyetini gerçekleştiriyoruz. Üretici bir nesil yetiştirmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.