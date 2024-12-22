Çığ altında hayatını kaybeden Milli Judocu Emre Yazgan, son yolculuğuna uğurlandı

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleşen kazada, antrenman sırasında çığ düşmesi sonucu dört genç sporcu kar altında kalmıştı. Arama kurtarma ekipleri üç sporcuyu yaralı olarak kurtarırken, Emre Yazgan ağır yaralı olarak kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI VE DUALARLA UĞURLANDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Yazgan ailesi, acı haberin ardından taziyeleri kabul etti. Baba Fatih Yazgan ve anne Gülcan Yazgan'ın güçlükle ayakta durduğu törende duygusal anlar yaşandı. Cenaze töreni Gebze İlyasbey Camii'nde gerçekleşti. Törene Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yakınları ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

İKİZ KARDEŞİ TABUTUN YANINDAN AYRILMADI

Kazadan sağ kurtulan ve kendisi de Milli Takım sporcusu olan Yunus Yazgan, tören boyunca kardeşinin tabutunun başından ayrılmadı. Büyük bir üzüntü içinde olan Yunus Yazgan'ın kardeşine veda ederken gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Gebze'de kılınan cenaze namazının ardından genç sporcu, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine gönderildi. Emre Yazgan'ın naaşı, Yukarıköy Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.18 yaşındaki Emre Yazgan'ın zamansız ölümü, ailesi başta olmak üzere spor camiasında büyük bir üzüntüye yol açtı.