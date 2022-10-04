Çiğ Köfte Tarifi: Etsiz çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan çiğ köfte, MasterChef Türkiye yarışması kaptanlık oyununda yarışmacılardan istendi. Ekranda çiğ köfte yapılışı görenler kendileri de detayları merak ederek Çiğ Köfte Tarifi ile ilgili olarak evde etsiz çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara cevap arıyor. Merak konusu olan etli - etsiz çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.
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Çiğ Köfte Tarifi, MasterChef Türkiye yarışmasında yapılması sonrasında programı izleyenler tarafından merak edilerek evde etsiz çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.
ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
ÇİĞ KÖFTE MALZEMELER
Yarım kilo ince bulgur
4 yemek kaşığı biber salçası
3 yemek kaşığı sıvı yağ
3 yemek kaşığı domates salçası
3 tatlı kaşığı tuz
2 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
2 tatlı kaşığı toz biber
1 Demet Maydanoz
Yarım yemek kaşığı acı isot
2 tatlı kaşığı pul biber
ÇİĞ KÖFTE YAPILIŞI
Çiğ köfte tarifi için ilk olarak çiğ köfte tepsinizi hazırlayın. Tepsinin içerisine bulguru ve salçayı ilave ettikten sonra güzelce yoğurmaya başlayın. Yumuşak bir kıvam elde edinceye kadar yoğurma işlemini sürdürünüz. Yoğururken azar azar su ekleyiniz.
Bulgurun içerisine çok fazla su koymamaya dikkat edin. Eğer bulgurun içerisinde çok fazla su olursa şişmesine neden olur ve istediğiniz lezzeti vermeyecektir.
Bulgurlarınız salça rengine döndükten sonra tuz, pul biber, maydanoz, sıvı yağ, isot ve biber salçasını da tepsinin içerisine ilave ederek yoğurmayı sürdürün.
Eğer bulgur kurursa az miktarda su ilave ederek yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Yoğurmak sizi yoracağı için yavaş yavaş dinlenerek yoğurmanızı öneririz.
Bulgurlarınız iyice yumuşadıktan sonra ince doğranmış soğanları ve maydanozu ekleyin. Soğanlar kaybolana kadar yoğurun.
Soğanları robottan geçirmeyin. Acı bir tat vermesine neden olabilir. Soğanlarınızı ince ulu bir bıçakla tahta üzerinde doğrayın.
Soğanların suyu el ile kestiğinizde çok fazla çıkmayacaktır. Böylece acı bir tat oluşmasını engellemiş olacaksınız.
Soğanlar gözden tam olarak kayboluncaya kadar yoğurmaya devam edin. Bu aşamanın ardından çiğ köfteniz hazır hale gelecektir.
Avuç içinizle çiğ köfteleri küçük parçalar haline getirdikten sonra yanında soğuk ayran veya şalgam suyu ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun