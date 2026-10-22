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Giriş Tarihi: 22.10.2026

Ciğerine ceviz kaçtı ölümden döndü

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Ciğerine ceviz kaçtı ölümden döndü
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Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan Kıran ailesinin çocukları Cabir Ata, 1'inci yaş gününde ağzına attığı ceviz akciğerine kaçtı. Öksürük krizine giren minik Ata'nın nefesi durdu. Önce ilçe devlet hastanesine ardından da Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen küçük çocuğun akciğerine ceviz kaçtığı belirlendi. Saatler süren operasyon sonrası Ata'nın akciğerine kaçan ceviz çıkartıldı. Operasyonu gerçekleştiren Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Op. Dr. Murat Şimşek, "Biz çocuğu, kalbin ve akciğerin vazifesini gören kalpakciğer makinesine bağladık. Sol akciğerinde kitle gördük. Ondan sonra orada bir ceviz olduğunu tespit ettik. Cevizi parçalayarak çıkarttık. Saatlerce süren bir operasyondu. Akciğeri düzeldi, makineden ayrıldı, uyandı ve sağlık durumu iyiye gidiyor. Bebeklerin sağlığı için küçük cisimlerin etrafta kalmaması lazım" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Ciğerine ceviz kaçtı ölümden döndü
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