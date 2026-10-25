Cihan devletinin doğduğu topraklar ihya ediliyor

Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu ve Osman Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edebali'nin adını taşıyan Bilecik'teki tarihi külliye, sıradan bir restorasyon alanı olmaktan çıkarılarak adeta "Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Kompleksi" haline getirilecek. UNESCO tarafından ilan edilen "2026 Şeyh Edebali Yılı" kapsamında tarihi havzada, ecdat mirası sosyal yardımlaşma kültürü yeniden hayat bulacak. Bu doğrultuda Osmanlı'da fakirlerin, yolcuların ve medrese öğrencilerinin ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayan tarihi aşevi kültürü, aslına uygun inşa edilerek yeni imarethane ile yaşatılacak. Külliyenin merkezinde yer alan tarihi şadırvan meydanı ile asırlık Orhangazi Camii çevresi de estetik ve altyapısal olarak tamamen yenilenecek. Külliyeye 100 metre mesafede bulunan ve tarihi kayıtlarda Osman Gazi'nin evi olduğu iddia edilen ancak, günümüzde sadece dibek taşı ve taş duvar kalıntılarının bulunduğu 35-40 metrekarelik alana da yapılan araştırmalar neticesinde tarihi dokuya sadık kalınarak aslına uygun bir "Osman Gazi Evi" inşa edilecek.

KESİNTİSİZ TARİH ROTASI

Külliyeye inişi sağlayan Refik Aslan Öztürk Caddesi üzerindeki "Sokak Sağlıklaştırma" çalışmalarının ilk etabının tamamlanmasıyla birlikte bölgede geleneksel Türk mimarisi ön plana çıktı. Şeyh Edebali Havzası, yenilenen yüzüyle Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun Türbesi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, tarihi değirmen ihyası ve her cuma namazı sonrası devam eden şifalı pilav ikramı geleneğiyle en önemli kültür turizmi destinasyonları arasındaki cazibesini zirveye taşıyacak. Ziyaretçi konforunu artırmak adına yeni karşılama alanına bebek bakım odaları ve dinlenme bölümleri gibi modern sosyal donatılar da entegre edilecek.