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Giriş Tarihi: 12.11.2026 03:22

Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince bir sokakta çikolata kutusu içerisine gizlenmiş yaklaşık 300 adet uzun namlulu tüfek mermisi ele geçirildi.

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İHA İHA
Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi
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Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Kağıthane Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde şüpheli bir kutu bulunduğu yönünde ihbar üzerine bölgeye intikal eden Odunpazarı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çevrede detaylı araştırma yaptı.

Yapılan incelemelerde, bir çikolata kutusunun içerisine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 300 adet uzun namlulu tüfek mermisi bulundu.

Ele geçirilen mühimmat, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından muhafaza altına alınarak incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

#ESKİŞEHİR
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Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi
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