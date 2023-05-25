Çile’nin şairi unutulmadı

Türk edebiyatının en usta şairlerinden Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 40. yılında Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.Eyüpsultan Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş katıldı. Öğrencilerin de katıldığı törende Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.Tuzla Belediyesi'nin organize ettiği "Ahde Vefa" ziyaretleri kapsamında gençler Kısakürek'in kabrini ziyaret etti.Necip Fazıl Kısakürek için Konya'da da anma etkinlikleri düzenlendi. Bu kapsamda sanatçı Uğur Işılak'ın eserlerini sergilediği konsere çok sayıda davetli katıldı."Çile, Kaldırımlar, Sakarya" gibi şiirleriyle Türk şiirinde çığır açan Kısakürek, 25 Mayıs 1983'te vefat etmişti.