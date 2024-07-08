Cilt kanserinden koruyan adımlar

Uzmanlar, yazın cilt kanserine yakalanmamak için dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Independent'te yer alan habere göre, kendini çok belli etmeden başlayabilen melanom, cilt kanserinin en ölümcül türü kabul ediliyor. Dermatologlar birkaç basit yöntemle bu hastalığa yakalanma riskinin azaltılabileceğini söylüyor. Özellikle güneş ışığının en şiddetli olduğu 10.00- 16.00 saatlerinde dışarı çıkmamayı öneriyor. Ayrıca dışarıda geçirilen vakitte en az 30 faktör güneş kremi sürülmesi ve yaklaşık iki saatte bir bunun tazelenmesini tavsiye ediyor. Bunların yanı sıra güneş gözlüğü ve geniş kenarlı şapkalar takmak da fayda var. Uzmanlar, solaryuma girilmemesi gerektiğini vurguluyor.