Galatasaray camiasını ve tarih meraklılarını yakından ilgilendiren bir cep saati, açık artırmayla yakında yeni sahibini bulacak. Sarı kırmızılı kulübün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'e ait 1925 tarihli bu asırlık miras, kulübün 1905 yılında başlayan yolculuğunun 20. yıl dönümü anısına kulüp tarihinin en anlamlı yadigârlarından biri olarak öne çıkıyor. Saatin dış yüzeyinde Osmanlıca 'Galatasaray Terbiye-i Bedeniye Kulübü Müessisi Muhterem Ali Sami Bey Efendi'ye Dostları ve Müessis Refikaları Yirminci Sene-i Devriyesi Hatırası 1925' ibaresi yer alıyor. Saati benzersiz kılan en önemli detaylardan biri, merkezinde yer alan altın 'GS' amblemi ve toz kapağındaki tarihi yazı. GS ambleminin hikâyesi, bu tarihten iki yıl öncesine 1923 yılına dayanıyor. 'GS' amblemi, ilk kez 1925 yılında kulüp yazışmalarında kullanılmaya başladı ve Ali Sami Yen'e hediye edilen bu tarihi saatte camianın çok beğendiği bu amblem yer aldı.

Saatin toz kapağındaki Ay-Yıldız motifinin altında ise kulübün 1 Teşrinievvel 1321 (14 Ekim 1905) tarihli, "Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir" ibareli varoluş gayesi yazıyor. Ali Sami Yen ve arkadaşlarının 121 yıl önce bu saatin kapağına kazınan o vizyonu, Galatasaray'ın ilerleyen yıllarda UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferlerine, Avrupa'nın devlerini dize getiren tarihi başarılara taşıyan en büyük ilham kaynağı oldu.

'KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ' RESSAMININ ÖZEL MÜHRÜ

Müzayedenin bir diğer göz kamaştıran eserlerinden birisini ise Türk resim sanatının ve müzeciliğinin kurucu ismi Osman Hamdi Bey'e ait şahsi makam mührü oluşturuyor. Sadece Türkiye'de değil dünyada 'Kaplumbağa Terbiyecisi' başyapıtıyla tanınan ve Türk sanat tarihine damga vuran Osman Hamdi Bey, 1881 yılında günümüz İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin temelini oluşturan İmparatorluk Müzesi (Müze-i Hümayun) Müdürlüğü'ne atandığında bu mührü Fransa'nın Lyon kentinde 'C.Gorjux' adlı ustaya özel olarak yaptırdı. Armudi formlu ahşap sapı ve oval bronz tablasıyla dikkat çeken mührün merkezinde Osmanlıca 'Müze-i Hümayun Müdürü Osman Hamdi Bey 1298', dış bordüründe ise Fransızca 'Directeur du Musee İmperial Ottoman-Osman Hamdy Bey' ibaresi bulunuyor. Arthill Müzayedecilik tarafından 29 Kasım'da gerçekleştirilecek müzayede günü geldiğinde hem Türk spor tarihinin bu paha biçilmez yadigârının hem de Osmanlı kültür-sanat tarihine ışık tutan diğer nadide eserlerin çok yüksek fiyatlara alıcı bulması bekleniyor.

GS AMBLEMİNİN HİKÂYESİ

Bugün tüm dünyanın tanıdığı sarı-kırmızılı 'GS' amblemi, kulübün kurulduğu 1905 tarihinden tam 18 yıl sonra ortaya çıktı. Kulübün 18. yaşını kutladığı 1923 Kongresi'nde Lise 1. sınıf öğrencisi Ahmet Ayetullah'ın arkadaşı Şinasi ile çıkardıkları el yazması 'Kara Kedi' dergisi için çizdiği iç içe geçmiş Osmanlıca 'gayın' ve 'sin' harflerinden oluşan tasarım oy birliğiyle kabul edildi. Yeni kabul edilen bu monogram amblem, resmi olarak ilk kez 1925 yılında kulüp yazışmalarında ve Ali Sami Yen'e 20. yıl dönümü anısına hediye edilen bu tarihi cep saatinde hayat buldu.