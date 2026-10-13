Cinayet planını yapay zekâdan aldı

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Ahmediye Mahallesi'nde 24 Temmuz Cuma günü ablası N. İmrağ'ın (20) doğum gününü kutlamak için gittiği evde ruhsatlı tabancayla başından vurularak öldürülen 14 yaşındaki Murat İmrağ cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Olayın ardından tutuklanan 16 yaşındaki Y.D.S., ilk ifadesinde olayın intihar olduğunu iddia etse de daha sonra kaza olduğunu öne sürdü.



Murat İmrağ

YAPAY ZEKÂYA SORMUŞ

Soruşturmayı derinleştiren ekiplerin yaptığı dijital ve teknik incelemelerde cinayeti yapay zekâya sorduğu tespit edilen sanığın, olaydan birkaç gün önce "Birini öldürsem ne kadar ceza alırım", "Müebbet hapis ne kadar" ve "Pompalıyla öldürsem ne kadar ceza alırım" şeklinde aramalar yaptığı belirlendi.

KAZA DEĞİL CİNAYET

Acılı anne Yeliz İmrağ ile baba Özkan İmrağ, olayın bir kaza değil planlı bir cinayet olduğunu vurgulayarak sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Anne İmrağ, olayın ardından çetelerden ölüm tehditleri aldıklarını da dile getirdi. İddianame için son raporun Murat İmrağ çıkması bekleniyor.