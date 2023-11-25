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Giriş Tarihi: 25.11.2023 19:04 Son Güncelleme: 25.11.2023 20:10

Cinayetin altından parçalanmış aile dramı çıktı

Bodrum’daki vahşi cinayeti işleyen 16 yaşındaki anne katili çocuğun bir süredir şizofreni tedavisi gördüğü, örgün eğitimi bırakıp açık liseye geçtiği diğer kardeşin ise ortaokul 7.sınıfa gittiği anne Figen Bezmez'in eşinden bir süre önce boşandığı ve çocukların babasının İstanbul'da yaşadığı ortaya çıktı. Figen Bezmez’i (47), çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren D.D.(16) polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Cinayetin altından parçalanmış aile dramı çıktı

Muğla Bodrum'da Figen Bezmez 16 yaşındaki oğlu D.D. ile tartıştı. Kapıyı kilitleyen genç, annesine bıçakla saldırdı. Boğazı kesilen ve vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan Bezmez, yardım istemek için dışarı çıktı. Ancak kanlar içinde yere yığıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kan donduran cinayet Bodrum'da meydana geldi. 47 yaşındaki Figen Bezmez, 16 yaşındaki oğlu D.D.'nin Yaka Sokak'ta yaşadığı evine gitti. Figen Bezmez içeri girdikten sonra oğlu D.D. ile tartışmaya başladı. Bu sırada kapıyı kilitleyen D.D., bıçakla saldırdığı annesini çeşitli yerlerden yaraladı, ardından boğazını kesti. Kanlar içinde dışarı çıkan anne Bezmez, vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler yaptığı kontrollerde, yere yığılan Bezmez'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerine direnen D.D. ise yakalanarak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'ye getirildi.

PARA YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR!

Korkunç olayın para meselesi yüzünden meydana geldiği ve D.D.'nin, bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve olay anında uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edildi. Vücudunda ve boğazında birçok bıçak darbesi bulunan anne Figen Bezmez'in cenazesinin olay yeri inceleme ekibi ve savcılığın incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

BABA KÜÇÜK OĞLUNA SAHIP ÇIKTI

Olay üzerine Baba ve Hala İstanbul'dan Bodrum'a gelerek 7.sınıfa giden kardeşi Çocuk Şubeden teslim alarak okulundaki rehber öğretmen eşliğinde bazı arkadaşları ile görüştükleri öğrenildi.

Bodrum'da annesi Figen Bezmez'i (47), çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren D.D.(16) polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Cinayetin altından parçalanmış aile dramı çıktı
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