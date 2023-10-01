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Giriş Tarihi: 1.10.2023 11:36 Son Güncelleme: 1.10.2023 11:51

Cinayetten beter kaza: Traktör yaya geçidinden geçince motosikleti biçti

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde gece M. H.’nin kullandığı traktör yaya geçidinden karşıya geçen traktör kendi yolunda giden motosiklet sürücüsü Yusuf Çınar’ın (20) ölümüne neden oldu. Korkunç kaza önceki akşam saat 20.30 sıralarında Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi’nde meydana geldi. Yusuf Çınar’ın kullandığı motosiklet kendi yolunda seyir halindeyken yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen ve M.H. idaresinde plakası belirlenemeyen traktör ile çarpıştı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Cinayetten beter kaza: Traktör yaya geçidinden geçince motosikleti biçti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gece M. H.'nin kullandığı traktör yaya geçidinden karşıya geçen traktör kendi yolunda giden motosiklet sürücüsü Yusuf Çınar'ın (20) ölümüne neden oldu. Korkunç kaza önceki akşam saat 20.30 sıralarında Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Çınar'ın kullandığı motosiklet kendi yolunda seyir halindeyken yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen ve M.H. idaresinde plakası belirlenemeyen traktör ile çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinde Yusuf Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı duyup gelen Çınar'ın ailesi sinir krizi geçirdi. Adli tıpta yapılan otopsinin ardından talihsiz genç yakınları ve sevenlerini gözyaşları arasında Ermenek Mahalle mezarlığından toprağa verildi. Kaza sonrası olay yerinden ayrılan traktör sürücüsü M.H ise polis merkezine gidip teslim oldu.

HAYAT BUKADAR UÇUZ OLMAMALI

Kazada oğlunu kaybeden Bekir Çınar, traktörün kavşağı kullanark yolun karşısına geçmek yerine yaya geçidini kullanmasına tepki gösterdi. İnsan hayatının bu kadar ucuz olmamalı diye acılı baba, "Biz evladımızın saçının teline zarar gelmesin diye çırpınırken bir traktör sürücüsü 50 metre ilerden kavşağı kullanmak yerine yaya geçini kullanıyor. Bu sırada yolda motosikleti le gelen oğlumun ölümüne neden oluyor. Bunun adı kaza değil, cinayet" dedi.

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Cinayetten beter kaza: Traktör yaya geçidinden geçince motosikleti biçti
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