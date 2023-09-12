‘Cinayetten yargılanmalı’

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 6 yıl önce evinde iple asılı halde ölü bulunan 1 yıllık evli Medine Kara'nın (37) Adana'da yaşayan ablası Nuray Değirmenci, kardeşinin eşi Ahmet Kara tarafından öldürüldüğünü ve intihar süsü verildiğini iddia etti.
Kardeşinin acısını unutamadığını anlatan Değirmenci, "Eşi, kardeşimi öldürüp intihar süsü verdi. Kardeşim işkence gördüğünü günlüğüne yazmış. Kardeşimi öldüren o kişi basit yaralamadan 3 yılla yargılanıyor" dedi. 2017'deki olayda Kara'nın bedeninde morluklar ve şişlikler tespit edilmişti. Kara, ipe asılı olarak bulunmuştu.