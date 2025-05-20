Çin’in casus ağı ifşa oldu

MİT'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile beraber gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, kurdukları sahte baz istasyonu üzerinden kurumsal kimlikleri taklit ederek vatandaşların kişisel ve finansal verilerini hedef alan siber casusluk ağı çökertildi. Operasyonda suçüstü yakalanarak gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Operasyon kapsamında tutuklanan şüphelilerin, kamu görevlileri ve Uygur Türklerini hedef aldığı ortaya çıktı. Şebekenin İstanbul, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Bursa'da hayalet baz istasyonları kurup veri topladığı tespit edildi.Çin istihbaratına çalışan casuslar, istihbarat birimlerine özgü teknikleri bire bir uygulayarak sahte baz istasyonları aracılığıyla hedef kişilerin konumlarını, mesajlarını ve iletişim bilgilerini topladı.Normalde ancak mahkeme kararıyla yapılan teknik takibi taklit eden ekip, telefon sinyallerini yönlendirmek için Türkiye'ye parça parça soktukları özel cihazları kullandı. Şüphelilerin sahte baz istisyonlarıyla çektikleri verileri eşzamanlı Çin'deki sunuculara aktardığı, bu yolla çok sayıda telefon verisini ele geçirdikleri tespit edildi.Şüphelilerin gerçekleştirdiği bu işlemleri, daha önce dolandırıcılık amaçlı topladıkları değerlendirilmişti.CEP telefonlarının, otomatik olarak en güçlü sinyale bağlanma prensibini kullanan casuslar, hedeflerine 50 metreye kadar yaklaştıklarında, kurdukları sahte bazlarla telefonları kendi kontrol sistemlerine dahil etti. Bu sayede mesajlara, çağrılara ve sinyallere erişim sağladılar.Cihazlar, farklı kuryeler aracılığıyla parça parça Türkiye'ye getirildi. Örneğin bir kurye baz istasyonunun yalnızca antenini taşırken, başka bir kurye bataryasını, bir diğeri ise elektronik devrelerini taşıdı. Şüphelilerin gümrük kontrolünden bu şekilde kaçtıkları tespit edildi.Operasyonda yakalanan şüphelilerden bazıları, MİT'in takibi sırasında birbirlerini tanımadıklarını öne sürdü. Gözaltındaki kişilerden biri, Türkiye'de "reklam filmi çekeceğini" iddia etti.