Cinsel içerikli ilaç ilanıyla tuzağa düşürmüş, icra tehdidiyle milyonlarca liralık vurgun yapmışlardı! 23 kişi tutuklandı

İstanbul'da kaymakam ve belediye başkanlarının isimlerini kullanarak sel felaketi nedeniyle yardım topladığı iddia edilen kişilerin peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri soruşturmada çok daha büyük bir dolandırıcılık ağına ulaştı. İhbar üzerine şüphelilerin kullandığı telefon numaralarını incelemeye alan ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda iki ayrı çağrı merkezinin faaliyetlerini ortaya çıkardı.

2 AYRI ÇAĞRI MERKEZİNE BASKIN

Soruşturma kapsamında şüphelilerin izine Şişli'de faaliyet gösteren bir çağrı merkezinde ulaşıldı. Düzenlenen baskında 18 kişi gözaltına alındı. Çalışmaların devamında bu merkezle bağlantılı iki şüpheli daha takibe alındı. Şüphelilerin ekipleri ikinci bir çağrı merkezine götürmesi üzerine düzenlenen operasyonda 15 kişi daha yakalandı. İki ayrı adrese yapılan baskınlarda toplam 33 şüpheli gözaltına alındı.

CİNSEL İÇERİKLİ İLAÇ İLANIYLA TUZAK KURDULAR

Şebekenin dolandırıcılık yöntemi de soruşturmayla ortaya çıkarıldı. İddiaya göre şüpheliler, sahte internet sitelerinde cinsel güç artırıcı ve cinsel içerikli ilaç ilanları yayımladı. Bu ilanlara aldanarak sipariş veren vatandaşlara kapıda ödeme yöntemiyle paketler gönderildi. Ancak paketlerin teslim alınmaması ya da sipariş sürecinde vatandaşlar adına çeşitli evraklar düzenlenmesi, dolandırıcılık zincirinin ilk aşamasını oluşturdu.

SAHTE EVRAKLARLA İKİNCİ AŞAMAYA GEÇTİLER

Şüphelilerin, kullandıkları panel sistemi üzerinden elde ettikleri kişisel bilgileri ve düzenledikleri evrakları dolandırıcılığın ikinci aşamasında kullandıkları belirlendi. Çağrı merkezlerinden vatandaşları arayan şüpheliler, kendilerini avukatlık bürosu veya danışmanlık şirketi çalışanı olarak tanıttı. Daha önce cinsel performans kategorisindeki ürünleri sipariş ettiklerini öne sürdükleri vatandaşları, siparişi teslim almadıkları gerekçesiyle hukuki işlem başlatılacağı tehdidiyle korkuttular.

TELEFONDA İCRA TEHDİDİYLE KORKUTTULAR

Şüphelilerin telefon görüşmelerinde vatandaşlara, "Sizi Çağdaş Danışmanlık Bürosu'ndan aramaktayım. Geçtiğimiz dönemlerde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığına kayıtlı bir firma olarak Güven Ecza Deposu'ndan cinsel performans kategorisine giren ürünler sipariş etmiş ve sesli onay vererek teslimatını sağlayacağınızı iletmişsiniz" dedikleri öğrenildi. Siparişin teslim alınmadığını söyleyen mağdurların itirazları karşısında ise bu kez icra tehdidi devreye sokuldu. Şüphelilerin, "Teslimat gerçekleşmediği takdirde hukuki süreç başlatılarak sahte sipariş ve iş gücü yavaşlatma olarak adınıza icra işlemi başlatılacaktır" ifadelerini kullanarak vatandaşları baskı altına aldıkları belirlendi.

ÖDEME ŞEKLİNİ BİLE SORDULAR

Şebeke üyelerinin görüşmelerin devamında mağdurlara adres ve ödeme bilgilerini teyit ettirdikleri, ürünlerin en geç üç iş günü içerisinde teslim edileceğini söyledikleri tespit edildi. Şüphelilerin, "Ödemeniz nakit mi, kart mı, ne şekilde olacaktı?" diyerek siparişin gerçek olduğu izlenimini oluşturdukları öğrenildi.

23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yüzlerce kişinin mağdur edildiği ve milyonlarca liralık haksız kazanç sağlandığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 şüphelinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.