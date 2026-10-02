Cip ile İETT otobüsü çarpıştı: 3 yaralı

Sarıyer Maslak Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Levent yönünden gelen Murat A. yönetimindeki 34 UM 6501 plakalı cip, refüjü aşarak karşı yöne geçti. Cip, Beşiktaş yönünde seyreden Abdullah G. (53) yönetimindeki 34 HO 2585 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada, otobüsteki yolcular Rukiye B. ve Metin C. ile cip sürücüsü Murat A. yaralandı. Bilinci açık olan 2 yolcu tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Boyun ve göğüs ağrısı bulunan cip sürücüsü Murat A. da hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otobüs sürücüsü Abdullah G.'nin 3 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MİNİBÜSÇÜLERDEN METRO EYLEMİ

Öte yandan Kayaşehir-Şirinevler hattında çalışan minibüs esnafı, metro yüzünden yolcu kaybettiklerini iddia ederek İBB Ek Hizmet Binası önünde kontak kapattı. Minibüs sahipleri, genişleyen metro ağından dolayı mağdur olduklarını ifade ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ek Hizmet Binası önünde toplandı. Araçlarını yol kenarına çeken esnaf, sorunlarına çözüm bulunana kadar çalışmayacaklarını belirterek eylem yaptı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör