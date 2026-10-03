Çirkinlerin hedefinde pırlanta devinin patronları vardı! Birini otelde vurmakla, diğerini oğlunun tabutuyla tehdit ettiler





OTEL ODASINA KADAR İZ SÜRÜP ODAYA ÇIKMAK İSTEDİLER

Çetenin diğer hedefi ise Zen Pırlanta'nın yönetici isimlerinden Mehmet Diribaş oldu. Diribaş'a yabancı numaralardan "Çirkinler adına yazıyorum, 1 milyon Euro vermezsen seni ünlü yapacağız, kafana mermiyi basacağız" şeklinde mesajlar gönderildi. Baskıyı artıran örgüt üyeleri, Diribaş'ın 29 Eylül'de Ataköy'de lüks bir otelde kaldığını tespit etti. Diribaş'ın telefonuna "2401 oda numaran, ***'da kalıyorsun. Bizden kaçamazsın, her saniye ensendeyiz" mesajları atan çete üyeleri otele gitti. Otele gelen şüpheliler, resepsiyondaki görevliye Mehmet Diribaş'ın kaldığı oda numarasını vererek kendisini "Volkan" olarak tanıttı ve yukarı çıkmak istedi. Resepsiyonun araması üzerine şahsı tanımadığını belirten Diribaş durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi. Emniyetin takibi sonucu, otel baskınını gerçekleştiren şüphelilerin izi kısa sürede bulundu.