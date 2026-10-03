Çirkinlerin hedefinde pırlanta devinin patronları vardı! Birini otelde vurmakla, diğerini oğlunun tabutuyla tehdit ettiler

Soruşturmaya yansıyan ifadelere göre, Zen Pırlanta'nın sahibi Emil Güzeliş'in cep telefonuna yabancı ülke kodlu bir numaradan gelen tehdit mesajlarıyla başladı. Örgüt adına mesaj atan kişiler, "Ben Çirkinler adına sana yazıyorum. Markanın bize borcu var. Bize 2 milyon Euro vermezsen çocuklarını öldüreceğiz" ve "O 2 oğlundan birinin tabutunu sana göndereceğiz" diyerek iş insanından yağma amacıyla para istediği tespit edildi.
OTEL ODASINA KADAR İZ SÜRÜP ODAYA ÇIKMAK İSTEDİLER
Çetenin diğer hedefi ise Zen Pırlanta'nın yönetici isimlerinden Mehmet Diribaş oldu. Diribaş'a yabancı numaralardan "Çirkinler adına yazıyorum, 1 milyon Euro vermezsen seni ünlü yapacağız, kafana mermiyi basacağız" şeklinde mesajlar gönderildi. Baskıyı artıran örgüt üyeleri, Diribaş'ın 29 Eylül'de Ataköy'de lüks bir otelde kaldığını tespit etti. Diribaş'ın telefonuna "2401 oda numaran, ***'da kalıyorsun. Bizden kaçamazsın, her saniye ensendeyiz" mesajları atan çete üyeleri otele gitti. Otele gelen şüpheliler, resepsiyondaki görevliye Mehmet Diribaş'ın kaldığı oda numarasını vererek kendisini "Volkan" olarak tanıttı ve yukarı çıkmak istedi. Resepsiyonun araması üzerine şahsı tanımadığını belirten Diribaş durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi. Emniyetin takibi sonucu, otel baskınını gerçekleştiren şüphelilerin izi kısa sürede bulundu.
TETİKÇİLER KADIN TORBACININ EVİNDE YAKALANDI
Düzenlenen operasyonla şüpheli Volkan Özbek ve Emirhan Küçük, diğer şüpheli İrem Bayır'ın ikametinde yakalandı. Adreste yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Yakalama anında polise direnen Volkan Özbek'in cep telefonunda yapılan incelemede, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan örgüt yöneticilerinden Mesut Alkan ile örgütsel yazışmaları ortaya çıkarıldı. Şüpheli İrem Bayır'ın ise uyuşturucu ticareti yaptığı ve tetikçileri evinde sakladığı belirlendi.
SAVCILIK 5 ŞÜPHELİNİN DE TUTUKLANMASINI İSTEDİ
İş insanlarını yurt dışı hatları üzerinden tehdit edip azmettiren ve hakkında kırmızı bülten bulunan Mehmet Emin Yüksel ile bağlantılı olduğu tespit edilen Yusuf Oğulcan Çelik de operasyon kapsamında gözaltına alındı. Ayrıca örgüt üyeleriyle beraber hareket eden ve polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken yakalanan Hakan Çap'ın, telefonunun şifresini vermeyerek örgütsel tavır sergilediği tutanağa geçti. Soruşturmayı yürüten Savcılık, kuvvetli suç şüphesi ve delilleri karartma ihtimali üzerine 5 şüpheliyi de "Örgüte Üye Olma", "Yağma" ve "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.