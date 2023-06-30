Çizgi Film Karakterleri - Yeni ve Eski Çizgi Film Karakterleri İsimleri ve Özellikleri

Çocukların renkli dünyasına hitap eden çizgi filmleri yetişkinlerin de eğlenerek izlediği bir gerçek. Hele ki eski zamanların sarı çizgi film karakterleri hemen herkesin hafızasında hala yer etmekte. Bazen bu gülümseyerek anımsadığımız çizgi film karakterlerinin isimleri ve repliklerini hatırlamadığımız zamanlar olmakta, eski çizgi film kahramanları isimleri nelerdir merak etmekteyiz. Bizde bu içeriğimizde eski çizgi film karakterleri hakkında detaylara yer verdik.

Eski Çizgi Film Kahramanları

Hemen herkesin çocukken büyük bir keyif ve mutlulukla izlediği çizgi filmler vardı, bu çizgi filmleri unutulmaz kılan elbette o çizgi filmin meşhur karakterleridir. Kaç yaşına gelinirse gelinsin kolay kolay unutulmayacak meşhur eski çizgi film karakterleri ise şunlardır;

Bugs Buny: 'Nabeer Cınım?' replikliği ile hafızalara kazınmayı başarmış bu karakter bir tavşandır, zeki ve kurnaz tavırları ile dikkat çekmektedir. Rakiplerini her zaman aklıyla yenen Bugs Buny sevimli tipi ve komiklikleri ile 1940 yılından bu yana en sevimli çizgi film karakterleri arasında yer almaktadır.

Mickey Mouse: İlk olarak 1928 yılında Walt Disney tarafından hayata geçirilen bu karakter dünya genelinde en sevilen ve bilinen çizgi film karakterlerinden birisidir.

Tweety ve Slyvester: bu komik ikili 90'lı yılların çizgi film furyasının en sevilen karakterleri arasında yer almaktadır. Tweety sevimli olduğu kadar da zeki bir kafes kuşudur, sakin kendince hayatını yaşarken her gün evin obur kedisiyle başı belaya girer. Slyvester ise Tweety'i yeme planları yapan obur ve sevimli bir kedidir ancak evin kuşu Tweety kadar zeki olmadığı için hep kaybeder.

Temel Reis: Koca pazuları, her şeyi kaldırabilecek gücüyle bütün çocukların hayranlığı kazanan Temel Reis en eski çizgi film karakterlerinden birisidir. Koca bir neslin ıspanak sevmesine sebep olmuş olan bu karakter Safinaz isimli diğer karaktere aşıktır, baş düşmanı Kaba Sakal isimli diğer karakterdir.

Donald Duck: Biraz sinirli ve talihsiz olan bu karakter komik sesi ile unutulmaz çizgi film karakterleri arasına girmiştir.

Eski çizgi film karakterleri yukarıda bahsettiklerimiz ile elbette sınırlı değildir, daha pek çok eski çizgi film karakteri vardır. Bu karakterler; Ayı Yogi, Kaptan Tsubasa, Fred Çakmaktaş, Pembe Panter, Tom ve Jerry, Casper gibi.

Yeni Çizgi Film Karakterleri

2000'lerden sonra da çizgi film sektörü pek çok yeni çizgi film serileri üretmeye devam etmiştir. Yeni çizgi filmlerin en sevilen ve bilinen karakterleri ise şunlardır;

Pepee, Ash, Gumball ve Darwin, Kral Şakir, Mordecai ve Rigby, Samuray Jack, Laura, Caillou, Rafadan Tayfa karakterleri, Power Puff Girls karakterleri.