Çizgine tüküreyim davası: Yargıtay o kararı bozdu!

Trabzon'da yaşayan Ş.Y. ve Y.Y. çifti, Aile Mahkemesine başvurarak karşılıklı olarak dava açtı. Ş.Y., kocası Y.Y.'nin kendisinin üzerine yürüyüp hakaret ettiğini, akrabasını arayıp "Kapıya koydum alın" ifadelerini kullandığını ve sağlık sorunlarıyla ilgilenmediğini öne sürdü. Y.Y. ise, eşi Ş.Y.'nin birlik görevlerini yerine getirmediğini, ailesi ile görüştüğünde kendisini eve almamakla tehdit ettiğini, "Senin kılığına, çizgilerine tüküreyim" diyerek başkalarının yanında kendisini küçük düşürdüğünü savundu.