Cizre’de benzin yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı

Kaza Cizre-Nusaybin Karayolunun 10. Km bulunan araç muayene istasyonu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kuzey Irak'tan yüklediği Benzin'i Mersin'e götürmek için yola çıkan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, Nusaybin karayolunda bulunan Araç Muayene İstasyonunu geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarılan ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü olay yerine sevk edilen Ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Devrilen tırdan sızan yakıt çevreye yayılırken, Cizre Belediyesi İtfaiye ekipleri de olası bir yangın ve olaya karşı olay yerinde bekletildi.

Jandarma ve Trafik ekipleri olası bir başka kazanının olmaması için yolda güvenlik önlemi alırken, kaza ile ilgili inceleme ise devam ediyor.