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Giriş Tarihi: 1.10.2026 17:17

Cizre’de otomobil takla attı! 2’si çocuk 6 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2’si çocuk toplam 6 kişi yaralandı.

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ABİDİN YEL
Cizre’de otomobil takla attı! 2’si çocuk 6 yaralı
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Kaza, Cizre - Silopi kara yolu İnci köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Silopi istikametinden Cizre yönüne doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada araç içerisinde bulunan A.G.(15),S.G.(20),T.G.(17), S.G.(21),K.G.(19) ve A.G.(14) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

#ŞIRNAK
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Cizre’de otomobil takla attı! 2’si çocuk 6 yaralı
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