Çoban köpeği duvardan atladı: Yaşlı adam kabusu yaşadı!

"KÖPEK BENİ PARÇALAYACAKTI"

Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan Hurşit Örnek, biranda kendisine saldıran çoban köpeğinden zor kurtulduğunu söyledi. Torunlarını hava almak için dışarı çıkardığını anlatan Örnek, "Yolda yürürken boş arsaya girdim. Arsanın içerisinde duvar kenarında asma vardı. Asmadan çubuk koparmak istemiştim. Köpek duvardan atlayarak beni yere düşürdü. İlk kollarımı, sonra da kalçamı ısırdı. Köpeğin huyunu bildiğim için hiç kıpırdamadım. Daha sonra köpek duvarın dibine gitti, ben hemen kaçtım. Yoksa beni orada parçalayacaktı. Duvar olduğu için ben köpeği fark etmedim. Bu durumdan dolayı şikayetçiyim" dedi.