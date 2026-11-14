10 milyarlık kirli para trafiği deşifre oldu! "Çobanlar Grubu"na nokta operasyon: 4 şüpheli gözaltında!

Uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanmaya operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, MASAK raporu, saha araştırmaları ve finansal analizler sonucunda önemli bulgulara ulaşıldı.

MİLYARLARCA LİRALIK İŞLEM HACMİ

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerini çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve malvarlığı edinimleri üzerinden akladıkları tespit edildi. Şüphelilerin banka hesapları ve malvarlıkları üzerinde yapılan incelemelerde 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi ve 1 ofis belirlendi. Söz konusu malvarlığı değerlerine el konuldu. Şüphelilere ait şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin ise 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira olduğu ortaya çıktı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheliden 4'ü yakalanarak gözaltına alınırken, firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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