Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirilmişti. "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, MASAK Başkanlığınca hazırlanan aklama raporu, saha araştırmaları ve finansal analiz çalışmaları sonucunda önemli bulgulara ulaşılmıştı. Yapılan incelemelerde, kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanma içerisinde yer aldıkları değerlendirilen şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerini çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve malvarlığı edinimleri aracılığıyla akladıkları tespit edilmişti.
ÇOK SAYIDA MALVARLIĞINA EL KONULMUŞTU
Şüphelilere ait banka hesapları ve malvarlıkları üzerinde gerçekleştirilen incelemeler neticesinde 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi, 1 ofis olmak üzere çok sayıda malvarlığı unsuru tespit edilmiş ve söz konusu malvarlığı değerlerine el konulmuştu. Şüphelilere ait şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira olduğu belirlenmişti.
İLK OPERASYONDA 4 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI
Soruşturma kapsamında 14 Kasım'da Ankara merkezli olmak üzere 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yeri adresinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti. Operasyon neticesinde 7 şüpheliden 4'ü yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilmişti.
ÖRGÜT LİDERİ B.Ç. 2 KİŞİYLE BİRLİKTE YAKALANDI
Düzenlenen operasyon kapsamında yakalanamayan ve yapılanmanın lideri olduğu belirtilen B.Ç. hakkında yürütülen çalışmalar da sonuçlandı. Örgüt lideri B.Ç., gece saatlerinde beraberindeki 2 kişiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.