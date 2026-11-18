ÇOK SAYIDA MALVARLIĞINA EL KONULMUŞTU

Şüphelilere ait banka hesapları ve malvarlıkları üzerinde gerçekleştirilen incelemeler neticesinde 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi, 1 ofis olmak üzere çok sayıda malvarlığı unsuru tespit edilmiş ve söz konusu malvarlığı değerlerine el konulmuştu. Şüphelilere ait şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira olduğu belirlenmişti.