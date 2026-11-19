Kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülen dev operasyonda firari durumda bulunan örgüt lideri Birol Çoban, yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca (MASAK) tespitleri doğrultusunda kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanma içerisinde yer aldıkları değerlendirilen 7 şüpheliden 4'ü geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

MAL VARLIĞI DETAYI

Şüphelilere ait banka hesapları ve malvarlıkları üzerinde gerçekleştirilen incelemeler neticesinde tespit edilen 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi, 1 ofis olmak üzere çok sayıda malvarlığına el konulmuştu. Şüphelilere ait şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira olduğu belirlenmişti.

Dün gerçekleştirilen operasyonda ise yapılanmanın lideri olduğu belirlenen firari Birol Çoban, beraberindeki 2 kişiyle birlikte gözaltına alındı.