Çocuğunu kollarından tutarak pencereden sarkıtmıştı: Tutuklandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay 18 Haziran Salı günü Başakşehir İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre; N.F. isimli yabancı uyruklu kişinin çocuğunu kollarından tutarak apartmanın penceresinden sarkıttığı tespit edildi.

Olay yerine giden İstanbul Polisi; gerekli güvenlik tedbirlerini aldı ve N.F. ile müzakere yapıldı. Geçmişte de aynı olayı tekrarladığı iddia edilen N.F. gözaltına alındı. Çocuklar ise muhafaza altına alındı.

N.F.'nin eşi ve çocukları ile sabah saatlerinde gezi maksadıyla Fatih İlçesi'ne gittikleri, geri dönüş yolunda eşi ile aralarında tartışma yaşandığı, tartışmanın büyümesiyle N.F. adlı kişinin evde sinir krizi geçirdiği ve olayı gerçekleştirdiği belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.F. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.