Çocuğunuz eşyalarını kaybediyorsa dikkat!

Eğitimdeki en önemli sorunların başında maalesef akran zorbalığı geliyor. Araştırmalara göre her 3 çocuktan 1'i hayatının bir döneminde bu tür zorbalıklara maruz kalıyor. Öte yandan çocuklar uğradıkları zorbalıkları da ailesinden sakladığı için bu durum kalıcı bir travmaya da neden olabiliyor. Peki aileler çocukların zorbalığı uğradığını nasıl anlayabilir? Bunların en başından okula gitmeme istediği var. Ancak bazı ufak ipuçları da çocukların zorbalık yaşadığını gösterebilir. Örneğin çocuklar sık sık eşyalarını kaybediyorsa bu birşeylerin ters gittiğinin göstergesi olabilir. Çünkü zorbalığın en yaygın çeşidinden biri de "Eşya Zorbalığı" olarak adlandırılıyor. Bu türde bir zorba, kişinin eşyalarını çalabilir, zarar verebilir ve izni olmadan kullanabilir. "Saklama Zorbalığı" olarak tanımlanan alt kategoride ise zorba, kişinin değerleri ve özel eşyalarını kasıtlı olarak kaybediyor.Uzmanlar ailelere şu önerilerde bulunuyor:Zorbanın ebeveynleriyle konuşmak hiçbir işe yaramayabilir. Okulla temasa geçmelisiniz.Çocuğunuzu agresif olmaya veya karşılık vermeye teşvik etmeyin. Bunun yerine özgüvenli olmayı öğretin. Örneğin, çocuklara saldırganlığı kabullenmek yerine mizah ile karşılık vermeleri öğretilebilir.Çocuğunuzun yeni arkadaşlıklar geliştirmesine veya mevcut arkadaşlıklarını güçlendirmesine yardımcı olun. Arkadaşlar genellikle zorbalığa karşı tampon görevi görür.