Çocuk Doktoru Maaşı 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Çocuk Doktoru Maaşları Ne Kadar?

Çocuk doktoru maaşı 2022 senesinde zamlı ödenen doktor maaşlarındadır. Uzman doktor statüsünde olan çocuk doktorları pratisyen doktorlara göre daha yüksek maaş alabilme şansına sahiptir. Devlet ve özel hastanelerde çalışabilen çocuk doktorları yüksek maaş alan doktorlar arasındadır. Hükümet tarafından 2022 senesi için yapılan zamlar doğrultusunda en yüksek ve en düşük çocuk doktoru maaşları ne kadar sorularının yanıtları yazımızda.

Çocuk Doktoru Maaşı

Çocuk doktorları özel ve kamu hastanelerinde görev yapabilen doktorlardır. Bazı doktorlar her ikisini de tercih etmeyerek kendi hasta kabul merkezlerini açabilmektedir. Bu nedenle çocuk doktorlarının aylık kazançları hakkında sabit bir bilgi vermek her zaman mümkün olmaz. Ancak devlet hastanelerinde görev yapan çocuk doktorlarının ne kadar maaş aldığına dair bilgi vermek mümkün olabilir.

Çocuk doktorları devlet hastanesinde çalışıyorlar ise ortalama olarak 13 bin TL düzeyinde maaş alırlar. Bu durum doktorların göreve başlama sürelerine göre farklılık gösterebilir.

Çocuk Doktoru Maaşları

Çocuk doktorlarının aldıkları maaşlar konusunda birtakım detaylara dikkat etmek gerekir. En düşük ve en yüksek maaşlar arasında önemli farklar bulunabilir. Doktorun görevde bulunma süresi ve çalıştığı hastane maaşlara etki eden bir unsudur. Bu süreçte yalnızca ortalama olarak alınan maaşlardan ya da en düşük ve en yüksek maaşlardan bahsedilebilir.

En Yüksek ve En Düşük Çocuk Doktoru Maaşları Ne Kadar?

En yüksek maaş alan çocuk doktorları 17 bin 500 TL civarında maaş alır. Göreve başlayan ve en düşük düzeyde maaş alan doktor ise 8 bin 500 TL civarında maaş aldığı söylenebilir. Bu bakımdan çocuk doktorlarının maaşlarının farklı olabileceği söylenebilir.