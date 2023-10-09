Çocuk doktoru öldü kızı şok iddia ortaya attı

İstanbul'da özel bir hastanede pediatri uzmanı olarak çalışan Doktor Ramazan Yüksel Gürsel geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti. Doktorun kızı Selma Gürsel, ünlü bir çocuk doktoru olan babasının dolandırıcıların ağına düştüğünü, tüm mal varlığını kaybettiğini, girdiği bunalım sonrasını üzüntüden hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Selma Gürsel olayla ilgili savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, babasının ağına düştüğü dolandırıcılık şebekesini anlattı.

YATIRIM YAPIYORDU

İddiaya göre Ramazan Yüksel, kendisini yatırım şirketi yetkilisi olarak tanıtan bir şahıs tarafından arandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansına sahip olduklarını belirten sözde yetkili, yapacağı yatırımların sonucunda yüksek gelir elde edeceğini vaat etti. Bir süre kaldıraçlı işlemlerle yüksek kar elde eden Gürsel, daha sonra yatırdığı paraların tamamını kaybetti. Kaybettiği paraları geri kazanacağı umuduyla yatırım miktarını artıran Gürsel, çok yüksek tutarda paralar yatırıp, temsilciyle yaptığı görüşmeler sonrası zararını gidereceğini düşündü.

BUNALIMA GİRDİ

Bunun için gayrimenkullerini satarak bu işe yatıran Dr. Ramazan Yüksel Gürsel beklediğini elde edemeyince bunalıma girdi. Yatırım şirketinin yetkilisiyle yeniden iletişime geçen Gürsel, artık yatırım yapmak istemediğini belirtse de farklı kişiler tarafından aranarak bu işe devam etmeye zorlandı. Milyonlarca lira kaybeden ünlü doktor, girdiği bunalım nedeniyle kendisini kandıran yatırım şirketi temsilcilerinin talebiyle para yatırmaya devam etti. İş, içinden çıkılamayacak bir hal aldığında ise amansız bir hastalığa yakalanan Gürsel kısa süre sonra hayatını kaybetti. Gürsel'in kızı, ölümünden sonra yaptığı araştırmada, babası adına işlem yaptığını söyleyen temsilcilerin, gönderilen paraların çok küçük miktarlarıyla işlem yaptıklarını, geri kalan paralarla herhangi bir işlem yapılmadığını ve paranın akıbetinin belli olmadığını tespit etti.

Belirlediği bu durum sonrası savcılığa başvurun Selma Gürsel, dolandırıcılık amacıyla hareket ederek babasının ölümüne neden olan şahısların tespit edilerek cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.