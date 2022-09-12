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Giriş Tarihi: 13.9.2022

Çocuk döven dedeye tükürük indirimi

Parkta torununa tüküren 4 yaşındaki çocuğu döven dedenin yargılandığı davada, mahkeme çocuğun tükürüğünü ‘haksız tahrik’ saydı

ARZU KAYA ARZU KAYA
Çocuk döven dedeye tükürük indirimi
İstanbul Üsküdar'da geçen yıl temmuz ayında meydana gelen olay şöyle gelişti: Lüks bir sitede ikamet eden 62 yaşındaki İbrahim Erpençe, torununu oynaması için parka götürdü. İddiaya göre, kaydıraktan kaymak istediğinde parkta bulunan diğer çocuklar engel oldu. 4 yaşındaki E.E., Erpençe'nin torununun yüzüne tükürdü. Erpençe ise bunun üzerine önce kollarından tuttuğu küçük çocuğu parmak sallayarak korkuttu. Ardından ise küçük çocuğu darp etti. Küçük çocuğun ağlayarak ailesine durumu anlatmasının ardından, sitedeki vatandaşların da tepki gösterdiği olayla ilgili polis ekipleri çağrıldı. Gözaltına alınan Erpençe hakkında, "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.



'BANA VE TORUNUMA TÜKÜRDÜ'
İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan İbrahim Erpençe, "Torunum kaydıraktan kaymak istiyordu ancak çocuklar izin vermedi. Önce çocuktur diye bir şey demedim ama bana ve torunuma tükürdü" dedi. Kovid nedeniyle torununa tekrar tükürmemesi için küçük çocuğun kollarını tuttuğunu ve ani bir sinirle elinin çocuğun yüzüne çarptığını öne sürdü. Mahkeme, sanığın 4 yaşındaki çocuğun kendisine tükürmesinden kaynaklanan haksız tahrikin etkisiyle suç işlediğini belirtti. Basit yaralama suçundan önce 6 ay hapsine karar verdi, haksız tahrik indirimiyle de cezayı 2 ay 24 güne düşürdü.

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Çocuk döven dedeye tükürük indirimi
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