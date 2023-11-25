Çocuk istismarcıları tutuklandı

Esenler'de yaşayan B.A. ve E.Y., 13 Kasım tarihinde kayboldu. Çocuklarından haber alamayan aileleri emniyete ve savcılığa başvurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Emniyet ekipleri de kayıp kız çocuklarını bulmak için çalışma başlattı. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına da başvuran aileler gözyaşlarına boğuldu. Esra Erol, B.A. ve E.Y.'nin bulunduğuna ilişkin müjdeli haberi önceki gün canlı yayında ailelere verdi.

TUTUKLANDILAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri kayıp kız çocuklarını istismar ettikleri şüphesi ile başlattıkları çalışmalarda şüpheliler Mehmet G., Mehmet Y. ve Mustafa Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen üç şüpheli de savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce çocuğun cinsel istismarı ve çocuğun alıkonulması suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.