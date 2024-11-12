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Giriş Tarihi: 12.11.2024 10:17 Son Güncelleme: 12.11.2024 10:25

Çocuk katili Bodrum’da yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında çocuğu kasten öldürmek ve 5 ayrı suçtan 35 yıl hapis cezasıyla aranan C.E., Bodrum’da yakalandı.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Çocuk katili Bodrum’da yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında çocuğu kasten öldürmek 2, göçmen kaçakçılığı yapma 3, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak, ile silahlı tehdit olmak üzere 7 ayrı suçtan 35 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan C.E.'nin (36), Bodrum'da olduğu tespit edildi.

Konacık Mahallesinde olduğu belirlenen C.E., Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyon yakalandı. C.E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çocuk katili Bodrum’da yakalandı
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