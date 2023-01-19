Çocuk Kral Tutankhamun’un hazineleri İstanbul’da

Tüm dünyada ziyaretçi rekorları kıran "Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri Sergisi" ilk kez Türkiye'de sanatseverlerle buluştu.62 yıldır dünyanın birçok yerini dolaşan ve 40 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği hazine, Mısır'daki Krallar Vadisi'nde keşfedilişinin 100'üncü yıldönümünde ilk kez UNIQ Expo İstanbul'da sergileniyor. İngiliz arkeolog Howard Carter'ın 1922'de gerçekleştirdiği keşifle bulunan lahit mezarı, mumyası ve altın ölüm maskesi ile tahtı ve hazine odasında ortaya çıkan 5 binden fazla eserin 470 parçasının replikası sergilenecek. Yarın açılacak sergi 31 Ocak'a kadar ziyaretçileri kabul edecek.Serginin tanıtım toplantısına katılan ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı şu bilgileri verdi: "Mısır'ın 18. hanedanlığı döneminde 9 yaşında tahta çıkıp 19 yaşında gizemli biçimde ölen Çocuk Kral Tutankhamun'un Antik Mısır tarihinde farklı bir yeri var. Onun döneminde Mısır çok tanrılı eski dinine geri döndü. Amon rahiplerine de itibarları iade edildi. Fakat şurası bir gerçektir ki Tutankhamun'un 20. yüzyılda mezarının bulunuşu ve Mısır medeniyetini aksettirişi dolayısıyla bizim en çok bildiğimiz firavundur. Biz de ne olursak olalım, istesek de istemezsek de bilsek de bilmesek de hepimiz Mısırlıyız. Bu bir medeniyet meselesidir ve medeniyet Mezopotamya ile başlar. Galiba devamlılık ve tutarlılık açısından Nil deltasının zenginliği böyle bir medeniyeti yaratmış."Serginin organizatörü Tufan Zaman ise sergi boyunca Antik Mısır ve Tutankhamun ile ilgili Arkeolog Howard Carter'ın günlüklerine dayanan video ve projeksiyon gösterileri sunulacağını aktardı.