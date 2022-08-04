Çocuk tesliminde 90 yıllık uygulama sona erdi... İcra yoluyla çocuk teslimi sona erdi

Adalet Bakanlığınca hazırlanan "Çocuk Teslimi Ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam Ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Dair Yönetmelik" çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumluluklar ile buna ilişkin usul ve esasları ortaya koyuyor.

İCRA YOLUYLA ÇOCUK TESLİMİ SONA ERİYOR

Yeni çocuk teslim usulü ile birlikte 90 yıldır uygulanagelen icra yoluyla çocuk teslimi uygulaması sona eriyor. Bu yeni uygulama ile birlikte, boşanma süreci ve sonrasında çocukların ikincil örselenmelerine mahal verilmemesi amaçlanıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuk Teslimi Ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam Ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Dair Yönetmeliğe göre;

-Ebeveynler çocuklarını görebilmek için artık icra dairelerine değil, uzmanların görev yaptığı "Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri" ne başvuracak.

-Çocuklarıyla görüşmek isteyen anne-babalar artık herhangi bir ücret ödemeyecek. Yapılacak tüm masraflar Adalet Bakanlığı tarafından karşılanacak.

-Teslim işlemleri ebeveynlerin kapısında değil, çocuk dostu şekilde tasarlanan çocuk görüşme merkezlerinde gerçekleştirilecek.

-Her durumda öncelikle çocuğun üstün yararı dikkate alınacak.

-Çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurulması işlemlerinde, çocukla iletişim ve görüşme konusunda uzmanlar ve rehber öğretmenler görev alacak.

-Öncelikle taraflarla iletişime geçilecek.

-Taraflara aralarında yaşanabilecek çekişmelerin çocukları üzerindeki olumsuz etkileri ve sürecin ne şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda rehberlik edilecek.

-Taraflar istemedikçe ve çocuğun üstün yararı gerektirmedikçe taraflar yüz yüze getirilmeyecek. Olası yeni çatışma ve gerginliklerin önüne geçilecek.

-Çocuklar bu süreçte yapılacak iş ve işlemler hakkında gelişim düzeylerine uygun şekilde uzmanlar tarafından bilgilendirilecek.

-Çocuğun duygu durumunun gözetilmesi ve olası çatışmalardan mümkün olduğunca uzak tutulması amacıyla uzmanlar gerekirse mesleki müdahalelerde bulunulacak.

-Çocuğun görüş ve düşünceleri de önemsenerek kendisini ifade etme hakkı gözetilecek.

-Tarafların birbirleri ve çocukları ile aralarındaki sorunların uygun şekilde çözümünün sağlanabilmesi amacıyla gereken hallerde kendilerine danışmanlık verilecek.



DÖRT AYLIK UYGULAMA SÜRECİNDE 2 BİN 302 KULLANIM

Öncelikle 25 il ve ilçede başlatılan bu yeni uygulama kapsamında oluşturulan çocuk görüşme merkezlerinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri koordinesinde ve uzmanların desteği ile beş aylık süreçte 2 bin 302 çocuk anne / babası ile bir araya gelerek görüşme fırsatı elde etti.

ÇOCUK GÖRÜŞME MERKEZLERİNİN SAYISI 50'YE ULAŞTI

İcra yolu ile çocuk teslimine son veren ilk pilot Çocuk Görüşme Merkezleri, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Haziran ayı içinde Uşak'ta katıldığı törenle hizmete açılmıştı.

Adalet Bakanlığı 1 Ağustos 2022 tarihinde 13 il ve 12 ilçede daha bu yeni uygulamayı başlattı. Çocuklar yararına oluşturulan çocuk görüşme merkezlerinde uzmanlar ve rehber öğretmenler eşliğinde hizmet sunulan il ve ilçe sayısı 50 ye ulaştı.

ÇOCUK GÖRÜŞME MERKEZLERİ YAYGINLAŞTIRILIYOR

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte öncelikle hazırlıklarını tamamlayan 50 il ve ilçede başlatılan bu uygulamanın yaygınlaştırılması ve bir yıl içinde tüm il ve ilçelerde bu uygulamaya geçilmesi planlanıyor.