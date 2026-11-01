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Giriş Tarihi: 1.11.2026

Çocuk tetikçiye 4 bin 500 lira ödeme

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Leyla Yıldız Leyla Yıldız
Çocuk tetikçiye 4 bin 500 lira ödeme
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İstanbul Çekmeköy'de kafede oturduğu sırada başından silahla vurularak öldürülen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. Geçtiğimiz yıl Meriç'in, avukatıyla oturduğu sırada kafeye giren 17 yaşındaki Efe H. tarafından tek kurşunla vurulduğu vurgulanan iddianamede cinayetin önceden planlandığı, silahın temin edildiği, tetikçinin olay yerine taksiyle götürüldüğü ve cinayetin ardından Edirne üzerinden yurt dışına kaçırılmasının planlandığı anlatıldı. Tetikçi Efe H.'ye cinayetten önce ise 4 bin 500 liralık bir ödeme yapıldığı saptandı. Meriç'le arasında husumet olduğu saptanan firari Özcan Akman'ın cinayeti azmettirdiği, diğer sanıkların ise farklı aşamalarda eyleme iştirak ettiği belirtildi. Saldırgan Efe H. ile birlikte 7 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Çocuk tetikçiye 4 bin 500 lira ödeme
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