Enstitü Sosyal, İstanbul'da "Aile ve Nüfus On Yılına Başlarken: İmkânlar, Riskler ve Politika Önerileri" çalıştayı düzenledi. Çalıştayın açılışında konuşan Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan, Aile Bakanlığı ile birlikte geniş kapsamlı bir saha araştırması gerçekleştirdiklerini belirtti. Coşkun, 10 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen saha çalışması kapsamında görüşmeler, mülâkatlar yaptıklarını belirtti. Coşkun, çalıştayda, farklı uzmanlık alanları ve kurumlardan da katılımcıların yer aldığını kaydetti.

VARLIK-YOKLUK MESELESİ

Çalıştayda sunum yapan Doç. Dr. Tarık Yiğit, "Dünyada ve Türkiye'de Mevcut Durum" başlıklı sunumunda, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında Enstitü Sosyal tarafından yürütülen saha çalışmalarından elde edilen bulgular doğrultusunda oluşturulan çerçeveyi paylaştı. Dünya genelinde 1960 yılında 4.7 olan doğurganlık hızının kritik seviyelere gerilediğini ve birkaç yıl içinde 2.1 olan yenilenme eşiğinin altına ineceğini vurgulayan Yiğit, demografik sürdürülebilirliğin tüm ülkeler için temel bir "varlık ve yokluk meselesi" halini aldığını ifade etti.

ÇOCUK HAYATIN TA KENDİSİDİR

Temel hedefin dayanıklı, sürdürülebilir ve nitelikli bir toplum yapısı oluşturmak olduğunu kaydeden Yiğit, "İnsan bir kriz ya da külfet değil, umut ve yüksek potansiyeldir. Çocuk yoksa hayat yok. Çocuk hayatın ta kendisi, temel yaşam göstergesidir. Çocuk yoksa yaşayan yoktur. Bu dışarıdan nüfus alarak yapılacak bir mesele değil" diye konuştu.



86 MİLYON OLDUK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan nüfusumuz, bu yılın ilk 6 ayında 228 bin 434 kişi arttı. Nüfus, 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde de 123 bin 904 kişi yükseldi. Böylece ülke nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 43 milyon 170 bin 975, kadın ise 43 milyon 149 bin 627 kişi oldu. ANKARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör