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Giriş Tarihi: 06.11.2026

Çocuklar hareketsiz günler geçiriyor

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Çocuklar hareketsiz günler geçiriyor
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İngiltere merkezli The Global Lancet Health dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, gençlerin ekran sürelerinin artmasıyla sağlık durumları için alarm zillerinin çaldığını ortaya koydu. Dünya genelinde 11-17 yaş arasındaki 3 milyondan fazla gencin verilerinin incelendiğini çalışma, her dört gençten birinin haftanın hiçbir gününde fiziksel olarak aktif olmadığına dikkat çekiyor. Hareketsizliğin özellikle kız çocukları arasında erkeklere kıyasla çok daha yaygın olduğu vurgulanırken, bu durum obezite, diyabet ve kalp-damar hastalıkları için kronik bir zemin hazırlıyor. Uzmanlar, ekran sürelerinin artması ve okul müfredatlarında spora yeterli alan ayrılmamasının bu tabloda başrol oynadığını belirterek acil önlem çağrısı yapıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İNGİLTERE #DÜNYA
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