Çocuklar hareketsiz günler geçiriyor

İngiltere
merkezli The Global Lancet Health dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, gençlerin ekran sürelerinin artmasıyla sağlık durumları için alarm zillerinin çaldığını ortaya koydu. Dünya
genelinde 11-17 yaş arasındaki 3 milyondan fazla gencin verilerinin incelendiğini çalışma, her dört gençten birinin haftanın hiçbir gününde fiziksel olarak aktif olmadığına dikkat çekiyor. Hareketsizliğin özellikle kız çocukları arasında erkeklere kıyasla çok daha yaygın olduğu vurgulanırken, bu durum obezite, diyabet ve kalp-damar hastalıkları için kronik bir zemin hazırlıyor. Uzmanlar, ekran sürelerinin artması ve okul müfredatlarında spora yeterli alan ayrılmamasının bu tabloda başrol oynadığını belirterek acil önlem çağrısı yapıyor.
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Mete Efendioğlu - Editör