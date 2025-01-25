Çocuklar operanın mutfağıyla tanışıyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB), ilkokul çağındaki çocuklara opera ve balenin mutfağını görmeleri, sanatçıların çalışmalarını öğrenmeleri için 'Opera Turu' ve 'Operayı Geziyorum' projelerini hayata geçirdi. 1 yıldır devam eden projede, ilkokul 3 ve 4'üncü sınıftaki çocukların opera, bale, klasik müzik gibi sanat dallarını tanımaları amaçlanıyor. Ankara, İstanbul ve Samsun DOB Müdürlükleri kapsamında toplamda 77 etkinlik düzenlendi, 3 bin 332 öğrenci katılım sağladı. Ankara Büyük Tiyatro'daki 28 etkinliğe 961 öğrenci katıldı. DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk, perde arkasındaki kostüm atölyelerindeki çalışmalardan sahnenin kuruluşuna kadar tüm süreci çocukların da görmesini sağladıklarını belirtti. Sağtürk, "Onların bütün bu süreci görmeleri için çalışıyoruz" dedi. DHA