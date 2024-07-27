Çocuklar pankart açıp eylem yaptı: Köylerine park istediler

Amasya'nın Yeşilöz Köyünde yaşayan çocuklar, dünyanın en tatlı eylemine imza attı. Köylerinde park olmayan çocukların yaz tatilinde canı sıkılınca çareyi büyükler gibi eylem yapmakta buldu. Seslerini yetkililere duyurmak için pankartlar açıp yürüyüş yapan çocuklar, köylerine bir çocuk parkı yapılmasını istedi.

Sosyal medyada büyük ilgi gören dünyanın en tatlı eyleminin mesajı yetkililere ulaştı. Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi "Sevgili çocuklar, bizlere ilettiğiniz bu sevimli talebinizi en kısa sürede gerçekleştireceğiz" notuyla görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.