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Giriş Tarihi: 3.3.2025

Çocuklar ‘Tekne Oruçları’ etkinliğinde buluştu

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Çocuklar ‘Tekne Oruçları’ etkinliğinde buluştu
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla şehrin farklı noktalarında iftar sofraları kurup çeşitli etkinlikler düzenliyor. Kocatepe Camii'nde çocuklara özel olarak "Tekne Oruçları" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklara, Nasrettin Hoca hikayeleri anlatılmasının ardından Hacivat ve Karagöz gösterisi yapıldı. Ayrıca çocuklara kumanya dağıtılırken, seccade ve tespih hediye edildi. Etkinlik, Ramazan Sokağı'nda ve çeşitli camilerde her cumartesi düzenlenecek. Kurulan gönül sofralarında ise ilk gün bin 800 kişi birlikte oruç açtı.
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Çocuklar ‘Tekne Oruçları’ etkinliğinde buluştu
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