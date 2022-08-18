Haberler Yaşam Haberleri Çocuklara umut olmak için 41 şehre pedal çeviriyor
Giriş Tarihi: 18.8.2022 16:21 Son Güncelleme: 18.8.2022 16:29

Çocuklara umut olmak için 41 şehre pedal çeviriyor

Kemal Yücel, kök hücre, ilik nakli ve organ bağışı konusunda duyarlılık oluşturmak adına Adana'dan başladığı ''Her pedal bir umut olsun'' sloganıyla pedal çevirerek 41 şehri gezip hastane ve dernekleri ziyaret edip bilgilendirme yapıyor.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Çocuklara umut olmak için 41 şehre pedal çeviriyor

Adana'dan başladığı umut yolculuğu 60 gün sürecek, gezdiği şehirlerde Kızılay işbirliğiyle insanlara kök hücre, organ bağışı ve kan bağışının önemini anlatıyor. Pedal çevirerek gezdiği şehirlerde hastanelerde tedavi gören çocukları da ziyaret ederek çocuklarla zaman geçirip hediyeler dağıtıyor.

"OĞLUMU KAYBEDİNCE HAYATIMI ÇOCUKLARA ADADIM"

9 yıl önce oğlunu beyin tümüründen kaybettiğini belirten 44 yaşındaki Kemal Yücel, şunları kaydetti:

Kök Hücre ve organ bağışı konusunda toplumsal duyarlılık oluşturmak adına böyle bir çalışma başlattım, 9 yıl önce 6 yaşındaki oğlum Utku'yu beyin tümüründen kaybedince organlarını bağışladım bağışladığım organları beş çocuğa hayat verdi. Evladını kaybeden her baba gibi bende bulanım dönemi yaşadım bu bulanım dönemini atlatmam için başka çocuklara umuda dönüştürmeye karar verdim. Çeşitli tarihlerde hasta çocuklar için umut yolculuğuna çıktım, şehir şehir geziyorum insanlar kök hücre ve organ bağışının önemini anlatıyorum, gitmiş olduğum şehirlerde kan bağışı kampanyaları düzenliyorum, hastaneleri ziyaret ederek çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıyorum.

Adana'dan başladığım yolculuğumda Siverek ilçesinden geçerek Diyarbakır'a pedal çevirmenin özel bir yeri olduğunu belirten Yücel Şunları kaydetti:

Çocuklara umut olmak için çıktığım bu yolculuğumda Diyarbakır sınırlarına ulaştım, Diyarbakır iline çok yakınım kaybettiğim çocuğumun Kalbi organ bağışında Diyarbakır'daki hasta bir çocuğa nakil edildi, çocuğumun kalbi Diyarbakır atması beni çok heyecanlandırıyor bir yandan da buruk bir sevinç buruk bir mutlulukla gidiyorum.

PEDAL ÇEVİREREK TÜRKİYE HARİTASINI OLUŞTURULACAK

Hasta çocuklar için Adana'dan başladığı bisiklet turunda Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Ağrı dağı olmak üzere Karadeniz Bölgesi ile birlikte 41 şehri gezerek Türkiye Haritası oluşturup Adana'da sona erecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuklara umut olmak için 41 şehre pedal çeviriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA