Çocuklara umut olmak için 41 şehre pedal çeviriyor

Adana'dan başladığım yolculuğumda Siverek ilçesinden geçerek Diyarbakır'a pedal çevirmenin özel bir yeri olduğunu belirten Yücel Şunları kaydetti:

Çocuklara umut olmak için çıktığım bu yolculuğumda Diyarbakır sınırlarına ulaştım, Diyarbakır iline çok yakınım kaybettiğim çocuğumun Kalbi organ bağışında Diyarbakır'daki hasta bir çocuğa nakil edildi, çocuğumun kalbi Diyarbakır atması beni çok heyecanlandırıyor bir yandan da buruk bir sevinç buruk bir mutlulukla gidiyorum.